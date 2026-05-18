Предприниматель, севший на императорский трон в Эрмитаже, отправлен в медучреждение

Задержанного мужчину, устроившего «захват» трона в Георгиевском зале Эрмитажа, направили в специализированное медицинское учреждение. Там проведут обследование и при необходимости окажут помощь. Об этом пишет РБК со ссылкой на МВД Петербурга.

Мужчина зачитал с листа текст о разорении, кредитах и взятках

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Мужчина зачитал с листа текст о разорении, кредитах и взятках

45-летний житель Ленобласти перелез через ограждение и сел на Большой императорский трон. На видео, снятом очевидцами, он зачитывал с листа текст о разорении, кредитах и взятках.

Мужчина потребовал, чтобы «закон был исполнен, а виновные понесли наказание». При этом, дополняя: «Для меня важен результат, а не эта табуретка».

Охранник Эрмитажа пытался увести нарушителя, но тот сопротивлялся. В итоге мужчину задержали росгвардейцы и доставили в 78-й отдел полиции.

По информации «Фонтанки», мужчиной оказался предприниматель из деревни Горбунки, отец троих детей. У него было четыре бизнес-проекта, один из которых убыточен, а два ликвидированы по решению ФНС.

В Эрмитаже произошедшее назвали «вооруженной провокацией»: у мужчины изъяли спрятанный в обуви нож-танто (традиционное японское лезвие). Никто из посетителей и сотрудников не пострадал.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», музейщики обещали проверить состояние тронного кресла после инцидента.

Карина Дроздецкая