В Ставропольском крае за неделю подорожали все виды топлива

С 5 по 12 мая в Ставропольском крае отмечен рост цен на все виды топлива. Информация об этом содержится в отчете Северо-Кавказстата.

Так, стоимость дизельного топлива увеличилась на 0,17%, и теперь в среднем литр стоит 75,17 руб. Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,10% до 64,96 руб. за литр.

Цена на АИ-95 выросла на 0,15%, достигнув 71,39 руб. за литр. Бензин марки АИ-98 и выше также подорожал на 0,15%, его средняя стоимость составила 95,64 руб. за литр.

Наталья Белоштейн