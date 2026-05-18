В порту Ростов-на-Дону пресечена контрабанда 12 тонн топлива

Во время таможенного досмотра в порту Ростов-на-Дону в емкостях теплохода, прибывшего из порта Карасу (Турция), обнаружено 12 тонн незадекларированного топлива на 500 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

По данному факту в отношении капитана корабля и перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Санкции статьи предусматривают штраф до двукратной стоимости топлива с его конфискацией.

Наталья Белоштейн