Долг застройщика из Пятигорска в сумме на 100 млн рублей выставили на торги

Конкурсный управляющий ООО «Строительная компания Союз» (ООО «СК Союз») Алексей Колмогоров посредством публичного предложения объявил о продаже права требования к бенефициару компании на сумму более 100,3 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Компания, зарегистрированная в Пятигорске (Ставропольский край), была признана банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского края от 31 января 2019 года. В отношении нее открыто конкурсное производство.

Ранее, 30 марта 2026 года, на ЕФРСБ было опубликовано объявление о проведении повторных торгов в форме аукциона. Как сообщил управляющий, эти торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Теперь имущество должника реализуется посредством публичного предложения на электронной площадке АО «Новые информационные сервисы» (АО «НИС»).

Начальная цена лота составляет 90,3 млн руб. Эти права подтверждены определением Арбитражного суда Ставропольского края от 6 февраля 2025 года по тому же делу.

Заявки и документы принимаются на сайте АО «НИС» по 26 мая. После указанного срока цена публичного предложения будет снижаться каждые 7 рабочих дней на 9% от начальной цены. Минимальная цена продажи составляет 1% от начальной цены. Задаток для участия установлен в размере 20% от начальной цены лота.

Прием заявок прекращается с даты определения победителя торгов. Итоги будут подведены не позднее 17:00 18 сентября на сайте площадки. Определением суда от 2 февраля 2026 года срок конкурсного производства продлен на шесть месяцев — до 22 июля 2026 года.

Тат Гаспарян