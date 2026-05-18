Жители Ставрополья перевели мошенникам 150 млн рублей за неделю
За неделю жители Ставропольского края перевели на счета мошенников 150 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Одной из потерпевших стала 42-летняя жительница Георгиевска. С ней связывались якобы представители сотовых служб, позже в одном из мессенджеров пришло сообщение о входе в ее личный кабинет портала госуслуг из другого региона.
После этого сотрудник техподдержки сообщил по телефону, что аккаунт потерпевшей взломан и персональные данные похищены. Ей было предложено перевести деньги на «безопасные счета».
«Пострадавшая самостоятельно сделала пять переводов на общую сумму более 4,5 млн руб.», — отметили в ведомстве.
По факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».