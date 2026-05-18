В двух районах в Ростовской области уничтожены БПЛА утром 18 мая

Утром 18 мая системы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Миллеровском и Шолоховском районах. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Юрия Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала и будет уточняться.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ночью 18 мая силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в Таганроге, Каменском и Азовском районах Ростовской области.

Наталья Белоштейн