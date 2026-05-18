Суд в Удмуртии отказал в удовлетворении иска Краснодарской таможни к местному жителю

Можгинский районный суд Удмуртии отказал в удовлетворении иска Краснодарской таможни к 46-летнему жителю Можги, которого ведомство пыталось привлечь к ответственности за неуплату пошлин при ввозе автомобиля Mercedes-Benz. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

По материалам дела, в 2022 году гражданин Абхазии ввез на территорию ЕАЭС через пост в Адлере автомобиль Mercedes-Benz A170 без уплаты таможенных платежей. Позднее Краснодарская таможня установила, что транспортное средство фигурирует в материалах административного дела жителя Можги о вождении в состоянии опьянения, и попыталась взыскать задолженность с него.

Однако ответчик заявил, что не осуществлял ввоз автомобиля, не оформлял на него документы и не является его собственником. По его словам, в день задержания он управлял машиной малознакомого человека после совместного употребления алкоголя.

Суд установил, что мужчина не участвовал в таможенном оформлении транспортного средства, не подавал декларации и не является участником соответствующих правоотношений. В связи с этим инстанция пришла к выводу об отсутствии оснований для взыскания и отказала Краснодарской таможне в иске.

