Часть Волгодонска на четыре дня останется без горячей воды

На время плановых работ на теплосетях часть Волгодонска останется без горячей воды с 25 по 29 мая. Об этом сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Горячей воды не будет по адресам: пр. Мира, 2, 4, 6/27, 10, 12, 18, 20, 22, 24, ул. М. Кошевого, 50, 52, 56, 60, 62, 64, 66, 68, ул. Гагарина, 42/9 (б/с.1,2,3,4,5), 61, 63, 65, 71, 73, 75, 77, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 87, ул. Индустриальная, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 22, 28, 32, 41, 3/191, ул. Октябрьское шоссе, 30,35а,37,29,31,36,36/2, ул. Гаражная, 187, ул. Ленина, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 111а, 113, 115, 117, 119, 121, 123, ул. Морская, 134, 136, 138, 126а, 128, 116, 118, 122, 124, ул. Степная, 195, 197 и ул. Морская,64, 66, 66а, 68, 132.

Работы проведут ООО «Волгодонские тепловые сети» и ООО «Волгодонская ТЭЦ-1».

Наталья Белоштейн