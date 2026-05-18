Крупный украинский колл-центр раскрыт в Петербурге

В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело в отношении двух молодых людей — 17 и 18 лет. Их обвиняют по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). Об этом сообщили в СК России.

Обвиняются молодые люди 17 и 18 лет

По версии следствия, молодые люди администрировали SIM-боксы в квартирах, которые еженедельно меняли кураторы для конспирации. За это подростки получали по 85 тысяч рублей.

Блокировка только этого оборудования позволила прекратить 9 тысяч мошеннических звонков в день. Техника изъята, оба фигуранта заключены под стражу.

Всего в России возбуждены дела в отношении 43 человек в 12 регионах в возрасте от 16 до 42 лет. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

