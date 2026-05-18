В ДТП на Дону двое погибли и один находится в реанимации
На автодороге Аксай — Новочеркасск в районе поворота на х. Александровка Мишкинского сельского поселения ночью 18 мая в автоаварии погибли двое водителей, один пассажир доставлен в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе МБУ Аксайского района «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Как отметили в ведомстве, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Lada Granta и Geely.
В результате ДТП 23-летний водитель автомобиля Lada Granta и 56-летний водитель автомобиля Geely получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до прибытия скорой медицинской помощи.
23-летний пассажир автомобиля Lada Granta с травмами различной степени был госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ Аксайского района.