В нижегородском аэропорту задержаны три рейса из-за ограничений
Из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных в аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 18 мая, задержаны три рейса из регулярного расписания. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
С пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта.
Как писал «Ъ-Приволжье», вчера из-за ограничений в Москве нижегородский аэропорт принял на запасной 22 рейса, пассажиров трех из них отправили в Шереметьево автобусами.