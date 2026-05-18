В нижегородском аэропорту задержаны три рейса из-за ограничений

Из-за ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных в аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова утром 18 мая, задержаны три рейса из регулярного расписания. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта.

Как писал «Ъ-Приволжье», вчера из-за ограничений в Москве нижегородский аэропорт принял на запасной 22 рейса, пассажиров трех из них отправили в Шереметьево автобусами.

Галина Шамберина