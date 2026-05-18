Липецкий ИП заплатит 60 тысяч за незаконное изображение персонажей «Смешариков»

Грязинский городской суд Липецкой области удовлетворил иск ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад медиа» к липецкому индивидуальному предпринимателю (ИП) Руслану Касимову о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав. Он администрировал сайт, на котором появилось объявление о продаже воздушных шаров с изображением персонажей анимационного сериала «Смешарики» — Нюши, Кроша и Бараша. С ИП взыскали по 30 тыс. руб. в пользу каждой компании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Фото: ww.kinopoisk.ru Кадр из мультсериала «Смешарики»

Согласно данным картотеки арбитражных дел, объявление о продаже шаров обнаружили на сайте в феврале 2022 года. При этом господин Касимов не имел права наносить на них изображения персонажей «Смешариков». В суде довод предпринимателя о том, что владельцем сайта является Евгений Уланкин, отклонили. По сведениям регистратора доменных имен ООО «Регтайм», именно господин Касимов являлся администратором сайта с 2020-го по октябрь 2022 года.

По данным Rusprofile, ИП Руслан Касимов зарегистрирован в июле 2023 года в селе Фащевка Липецкой области. Основной вид деятельности — разработка компьютерного программного обеспечения. ИП Евгений Уланкин зарегистрирован в июле 2021 года в Москве для розничной торговли в нестационарных торговых объектах прочими товарами.

В феврале стало известно, что с липецкого ИП взыщут 40 тыс. руб. за продажу садовых статуэток с героями мультфильма «Жил-был пес».

