В Дагестане объявлено штормовое предупреждение о ливнях и сильном ветре

С 18 по 20 мая в Дагестане прогнозируются сильные дожди, ливни, град и ветер с порывами до 20–23 м/с. Возможно повышение уровня воды в реках, а также сход селей. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по республике.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В ведомстве попросили быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Водителям рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте.

Наталья Белоштейн

