В Новороссийске задержали поджигателя банка, ставшего жертвой мошенников

Полицейские Новороссийска задержали молодого человека, подозреваемого в поджоге отделения банка по указанию мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Согласно сведениям полиции, 22-летнего новороссийца задержали по горячим следам после поступившего сообщения от очевидцев о возгорании в отделении банка. Сотрудники правоохранительных органов установили, что молодой человек перевел мошенникам 780 тыс. руб., после чего получил указание поджечь помещения банков.

В УМВД Новороссийска заявили, что под влиянием мошенников молодой человек не подал заявление в правоохранительные органы о мошенничестве. Осуществить преступление заставили третьи лица.

В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и умышленном уничтожении или повреждении имущества. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

София Моисеенко