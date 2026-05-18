ФСБ накрыла подпольную нарколабораторию по производству мефедрона в Петербурге

Сотрудники ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали мужчину, организовавшего подпольную нарколабораторию. Произведенное вещество он планировал сбывать.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта наркотических средств

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

При обыске оперативники изъяли около 2 кг мефедрона, 100 г гашиша и 500 г марихуаны. Также было обнаружено химическое оборудование и реактивы для производства наркотиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Злоумышленника заключили под стражу, следственные мероприятия продолжаются.

Карина Дроздецкая