Из-за ограничений на Крымском мосту задерживаются три поезда из Петербурга

Поезда №077 Санкт-Петербург — Симферополь, №007 Санкт-Петербург — Севастополь и №179 Санкт-Петербург — Евпатория опаздывают на 9,5, 8,5 и 3 часа соответственно. Причина — перекрытие Крымского моста на 10,5 часа. В настоящее время движение восстановлено, сообщили в пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Перекрытия начались в воскресенье, 17 мая

Мост был перекрыт для движения автотранспорта около 10,5 часа — ограничения начались в воскресенье, 17 мая. Причины не разглашались.

Всего задерживаются девять поездов, которые следуют в Крым. Четыре из них едут из Москвы, три — из Санкт-Петербурга, по одному — из Адлера и Минеральных Вод. Время задержки составляет от одного до 9,5 часа. При этом опаздывают восемь поездов из Крыма. Время задержки, как отметили в пресс-службе перевозчика, может измениться.

Карина Дроздецкая