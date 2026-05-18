На девяти улицах Ставрополя заменят 13 километров линии уличного освещения
В 2026 году в юго-западном районе Ставрополя заменят почти 13 км линий уличного освещения. Строительство идет на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Летом планируем запустить все девять отрезков. Комфорт и безопасность жителям обеспечат более 360 современных светодиодных фонарей», — цитирует ведомство главу города Ивана Ульянченко.
Замена линий проводится в проезде Янтарном, ул. Кленовой, Марьинской, Ландышевой, Кизиловой, Ромашковой, Васильковой, пер. Звездном и проезде Лазурном.
Замена проводится из средств муниципального бюджета.