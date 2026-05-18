Учения со стрельбами пройдут в порту Новороссийска

В акватории порта Новороссийска проведут плановые учения с применением стрельб 18 мая. По данным пресс-службы администрации города, тренировочные мероприятия военно-морской базы будут проходить два раза за день.

Учебные стрельбы запланированы на период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений новороссийская военно-морская база отработает практические действия по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров. Во время тренировочных мероприятий стрельбы выполняются из артиллерийских установок с молов военной гавани.

В период проведения стрельб в акватории Новороссийска запрещается движение всех плавательных средств и маломерных судов, в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации. Под запретом плавание прогулочных и парусных плавсредств, надувных плавсредств, осуществление подводных работ и водолазных спусков.

София Моисеенко