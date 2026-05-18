В Батайске в ДТП погибла пешеход

На ул. Ангарской, 114 в Батайске в ДТП погибла 44-летняя пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства в неустановленном для перехода месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончалась на месте.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Наталья Белоштейн