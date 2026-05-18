В КЧР двое жителей стали уголовными фигурантами после аварии на квадроцикле

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики завершила расследование уголовного дела, связанного с трагическим инцидентом, произошедшим 19 января 2026 года в селе Архыз Зеленчукского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Два местных жителя, предоставившие туристам услуги по прокату квадроциклов, теперь стоят перед судом. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что по неосторожности привело к смерти одного человека и причинению вреда здоровью другого.

Согласно материалам дела, фигуранты, не обладая необходимым опытом и квалификацией в сфере проката самоходных машин, предоставили квадроцикл туристу и его семье за денежное вознаграждение. Важным моментом стало то, что они не проверили наличие у водителя необходимых прав и навыков вождения. Более того, обвиняемые не обеспечили ни водителя, ни пассажиров средствами защиты, что ставило под угрозу их безопасность.

Во время путешествия по туристическому маршруту водитель квадроцикла не справился с управлением. Транспортное средство выехало за пределы грунтовой дороги и упало в обрыв. В результате аварии одна из пассажирок получила травмы средней тяжести, а другая, к сожалению, скончалась на месте происшествия. Этот инцидент стал шокирующим напоминанием о важности соблюдения правил безопасности при оказании туристических услуг.

Следственные органы собрали достаточные доказательства для подтверждения своей версии событий. Обвинительное заключение было утверждено, и дело передано в Зеленчукский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Прокуратура подчеркивает, что подобные случаи недопустимы и требуют строгого контроля со стороны властей за деятельностью компаний, занимающихся предоставлением туристических услуг.

Станислав Маслаков