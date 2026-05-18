В Новороссийске 800 человек остались без воды
В Новороссийске частично отключили холодную воду из-за работ по замене запорной арматуры. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В настоящее время работы производятся на улице Кутузовская, 13, в связи с чем подача воды приостановлена в домах на улице Кутузовская, 13, 15 и 17. По подсчетам «Водоканала», без водоснабжения находятся 800 абонентов.
Ремонтные мероприятия на сетях «Водоканала» будут осуществляться ориентировочно до 17:00.
В ресурсоснабжающей организации заявили, что подача водоснабжения будет восстановлена по завершении работ, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется. На период отключения компания будет производить подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей.