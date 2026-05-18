В Ростовской области объявили желтый уровень погодной опасности

В Ростовской области, согласно данным Гидрометцентра России, до конца суток 18 мая введен желтый уровень погодной опасности. Это предупреждение связано с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями, которые могут представлять угрозу для жителей и инфраструктуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В частности, синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды, включая туман, дожди и сильные ливни с грозами. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, что создает дополнительные риски для населения и объектов. Подобные метеорологические явления могут повлечь за собой не только неудобства в передвижении, но и потенциальные разрушения. Высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций требует от граждан особой осторожности. Гидрометцентр настоятельно рекомендует жителям избегать нахождения рядом с ненадежными конструкциями, деревьями и опорами линий электропередачи, которые могут стать опасными в условиях сильного ветра. Особенно это касается тех, кто планирует проводить время на улице или заниматься дачными работами.

По данным метеорологов, такие погодные условия обусловлены прохождением активного циклона, который движется по территории юга России. В результате этого в регионе ожидается не только ухудшение видимости из-за тумана, но и значительное количество осадков, что может привести к локальным подтоплениям и нарушению транспортного сообщения. В некоторых районах области уже зарегистрированы случаи затопления низменных участков.

Согласно последним данным, в Ростове-на-Дону и его окрестностях температура воздуха колебалась в пределах 15-20 градусов по Цельсию, однако с учетом дождей и ветра ощущаемая температура может быть ниже. Местные власти призывают граждан следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать меры предосторожности.

В связи с прогнозируемыми осадками и ухудшением погоды, органы местного самоуправления готовятся к возможным последствиям. Специалисты призывают к повышенной бдительности и рекомендуют заранее продумывать маршруты передвижения, а также избегать поездок в плохую погоду без необходимости.

Станислав Маслаков