На Ставрополье с регоператора могут взыскать 94 млн рублей из-за мусора

Арбитражный суд Ставропольского края начал рассмотрение иска, поданного Северо-Кавказским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из данных судебной картотеки.

Иск касается взыскания суммы в размере 93 599 951,79 руб., что связано с размещением отходов производства и ТКО.

Согласно материалам дела, причиной иска стало нарушение законодательства о природопользовании. Региональный оператор, который отвечает за вывоз и утилизацию мусора на территории Ставропольского края, не выполнил свои обязательства, что привело к образованию несанкционированных свалок и негативному воздействию на экологическую обстановку в регионе. В результате этого межрегиональное управление решило обратиться в суд для защиты интересов окружающей среды и взыскания ущерба.

Предварительное заседание суда назначено на 9 июня 2026 года. Это связано с тем, что судья находится в отпуске, и до указанной даты ответчик сможет представить свои доводы и документы для обоснования своей позиции. Если ответчик не успеет подать отзыв, суд может рассмотреть дело по имеющимся материалам или установить новый срок для подачи документов. Судебные расходы могут быть возложены на заинтересованное лицо независимо от итогов рассмотрения дела.

Ситуация с мусором в Ставропольском крае продолжает оставаться актуальной темой для обсуждения. В последние годы регион сталкивается с проблемами в сфере утилизации отходов, что вызывает недовольство местных жителей и экологов. Необходимость эффективного управления твердыми коммунальными отходами стала особенно важной на фоне усиливающегося внимания к вопросам экологии и устойчивого развития. Эксперты отмечают, что подобные иски могут стать сигналом для других компаний о необходимости более ответственного подхода к выполнению своих обязательств по обращению с отходами.

Станислав Маслаков