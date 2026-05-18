Житель Ленобласти инсценировал кражу собственного экскаватора ради страховки

Сотрудники уголовного розыска раскрыли аферу во Всеволожском районе Ленобласти. В сентябре прошлого года 43-летний житель Великого Новгорода заявил о хищении экскаватора-погрузчика с промзоны в поселке Бугры. Техника принадлежала ему по договору лизинга и стоила 8,5 млн рублей. Как выяснили полицейские, мужчина инсценировал кражу, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теперь возбуждено дело о мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ)

Теперь возбуждено дело о мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ)

Полиция возбудила дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ), но оперативники усомнились в версии заявителя. Выяснилось, что мужчина вместе с 44-летним знакомым инсценировал похищение, чтобы получить страховую выплату. Экскаватор нашли в деревне Мистолово — он был сдан в аренду и работал на производстве.

Теперь возбуждено дело о мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Фигурантам запрещены определенные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Карина Дроздецкая