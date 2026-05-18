Почти половина петербуржцев готова уйти на завод ради роста и высокой зарплаты

Более 45% жителей Санкт-Петербурга рассматривают возможность трудоустройства по рабочим специальностям. Главными мотивами для смены профиля они называют профессиональный рост и заработок, превышающий доход на текущем месте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на hh.ru.

Наиболее востребованными профессиями оказались кондитер и пекарь

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Наиболее востребованными профессиями оказались кондитер и пекарь

Согласно опросу, для 29% горожан привлекательным вариантом является возможность зарабатывать, занимаясь тем, что раньше было лишь хобби. Еще 22% респондентов видят в рабочих профессиях шанс уйти с работы, которая их больше не устраивает. 21% рассматривает такой труд как дополнительный источник дохода.

По 20% опрошенных считают, что рабочие специальности позволяют расширить варианты трудоустройства или обеспечивают более стабильную занятость в случае экономического кризиса. Еще 17% говорят о личной самореализации, а 8% — о пользе подобных навыков в быту.

Наиболее востребованными рабочими профессиями среди петербуржцев оказались кондитер и пекарь — их выбрали 12% участников опроса. На втором месте — швея (11%). Замыкают тройку сварщик и электрик (по 9%). Также в топ-10 вошли повар, оператор конвейера и плотник (по 8%), а также механик, монтажник, печатник и кузнец (по 7%).

Реже респонденты готовы рассматривать профессии автомеханика, наладчика, машиниста и слесаря (по 6%). Замыкают список каменщик, плиточник и автомаляр — их готовы выбрать лишь по 2% опрошенных.

При этом мужчины заметно чаще женщин допускают смену сферы деятельности при наличии гарантированного трудоустройства (36% против 24%). Для мужчин также важнее возможность бесплатно получить новую специальность (32% против 23% среди женщин).

Карина Дроздецкая