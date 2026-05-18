В Ставрополе на пешеходном переходе пострадал 10-летний мальчик на самокате

17 мая 2023 года в Ставрополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 10-летнего ребенка, который катался на самокате, сообщает Ставропольская госавтоинспекция.

Инцидент случился около 14:10 на нерегулируемом пешеходном переходе. По предварительным данным, 30-летняя женщина-водитель автомобиля марки MAZDA, выезжая с дворовой территории, не предоставила преимущество в движении и совершила наезд на мальчика.

Согласно информации от сотрудников ГИБДД, ребенок пересекал проезжую часть, не спешившись с самоката, что является нарушением правил дорожного движения. В результате столкновения мальчик получил травмы и был доставлен в городскую больницу, где ему назначили амбулаторное лечение. На данный момент его состояние оценивается как стабильное.

Женщина-водитель не имеет истории злостных нарушений правил дорожного движения. Это обстоятельство может повлиять на степень ее ответственности в данном происшествии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать детали инцидента и выяснять все обстоятельства, которые могли привести к данному ДТП.

Согласно статистике ГИБДД, случаи наездов на пешеходов, особенно детей, остаются одной из актуальных проблем на дорогах Ставрополя. В прошлом году в регионе было зафиксировано более 100 таких инцидентов, что подчеркивает необходимость повышения внимательности как водителей, так и пешеходов. В связи с этим, местные власти активно проводят мероприятия по улучшению безопасности на дорогах, включая установку дополнительных знаков и разметки. В ближайшие дни следственные органы опубликуют дополнительные данные о ходе расследования данного ДТП.

Станислав Маслаков