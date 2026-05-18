Из-за ограничений на Крымском мосту задерживаются 16 пассажирских поездов на Кубани

В Краснодарском крае задерживаются 16 пассажирских поездов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным перевозчика, задержки составляют до 8,5 часа. Пассажирам поездов, опаздывающих более чем на четыре часа, предоставляют бутилированную воду и питание.

Движение по Крымскому мосту было перекрыто с 21:05 мск 17 мая до 07:29 мск 18 мая.

Ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 18 мая средства ПВО уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов над рядом российских регионов, включая Краснодарский край и Республику Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Вячеслав Рыжков