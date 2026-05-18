Теплый фронт принесет в Петербург дожди и грозы

В понедельник, 18 мая, метеорологическая обстановка в Северной столице будет определяться приближающимся с юго-востока теплым атмосферным фронтом. В течение дня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди. В Ленинградской области осадки могут сопровождаться грозами. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

По данным синоптика, температура воздуха в Петербурге составит +20…+22 градуса. В Ленобласти — от +18 до +23 градусов, а при прояснениях столбики термометров могут подняться до +26. Ветер северо-восточный, с порывами 4–9 м/с.

Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, но останется выше нормы — 762 мм ртутного столба.

Во вторник, 19 мая, ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем воздух прогреется до +27…+29.

Карина Дроздецкая