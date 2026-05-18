Жалобы ставропольцев на финансовые организации сократились на треть

В первом квартале 2025 года жители Ставропольского края направили в Банк России 1093 жалобы, что на 30% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России.

Несмотря на общее снижение, в некоторых категориях наблюдается резкий рост обращений. Количество претензий к банкам уменьшилось на 25%, составив 497 жалоб. В частности, ставропольцы стали реже жаловаться на потребительское кредитование — количество таких обращений сократилось на четверть. В два раза уменьшилось число жалоб на ипотечное кредитование и операции со вкладами и депозитами. Также почти в три раза снизилось количество жалоб на автокредитование. Параллельно на 15% уменьшилось количество обращений по вопросам мошенничества.

Существенно, почти на 85%, сократились жалобы на страховые компании — всего 74 обращения. Основная причина этого снижения заключается в том, что ставропольцы стали значительно реже обращаться по вопросам ОСАГО, связанным с неверным коэффициентом бонус-малус, нарушением сроков выплат и выдачи документов.

Однако не все категории жалоб показывают положительную динамику. На фоне общего снижения наблюдается почти двукратный рост обращений к микрофинансовым организациям — 167 жалоб. Большинство из них касаются вопросов реструктуризации и рефинансирования, а также отказов в предоставлении кредитных каникул. В частности, количество жалоб на проблемы со структурой долга или погашением остатка по кредитам в МФО увеличилось с 2 до 33 за год. Эксперты регулятора связывают этот рост с деятельностью так называемых «раздолжнителей» или «банкротчиков», которые обещают избавить клиентов от долгов.

Управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов отметил, что в настоящее время на рынке активно действуют компании, предлагающие услуги по списанию долгов. Часто эти фирмы оказываются недобросовестными, предоставляя стандартные шаблоны документов за деньги, которые можно легко скачать и заполнить самостоятельно. В некоторых случаях клиенты сталкиваются с увеличением долговых обязательств, в то время как «раздолжители» исчезают с рынка. Банк России планирует разработать новые стандарты для таких услуг, чтобы сделать работу консультантов по долгам более прозрачной и понятной.

Станислав Маслаков