В Ставрополе обработали от клещей 700 тысяч квадратных метров городских территорий

Администрация Ставрополя завершила первый этап акарицидной обработки городских территорий от иксодовых клещей на площади около 700 тысяч квадратных метров, сообщили в мэрии краевого центра.

Дождливая весна 2026 года ускорила рост травы и создала благоприятные условия для размножения клещей, поэтому городские власти усилили объемы обработки зеленых зон по сравнению с предыдущими сезонами. Специалисты распылили противоклещевой раствор на Тропе здоровья, территории у мемориала «Холодный родник», парке «Победы», урочище «Корыта», скверах «Ореховая роща» и «Землякам, погибшим при исполнении воинского долга», а также на пешеходных связях, газонах и площадках у социальных объектов. В перечень обработанных территорий вошли придорожные полосы и участки вдоль дорог к садоводческим товариществам.

С начала 2026 года в Ставропольском крае обработали от клещей 275,2 тыс. квадратных метров городских территорий и 782,2 гектара природных биотопов. С января по апрель 2026 года клещи покусали почти 500 жителей региона, а только за первую неделю мая 118 человек обратились к медикам после укусов в краевом центре. За неделю число пострадавших удвоилось по сравнению с предыдущим периодом, что подтверждает активность клещей. Городские власти используют только современные составы, безопасные для людей и животных, и продолжают обработки в парках, скверах, на детских и спортивных площадках. Мэр Иван Ульянченко подчеркнул, что безопасность граждан остается главной задачей и призвал жителей соблюдать меры предосторожности при прогулках в парках и скверах.

Станислав Маслаков