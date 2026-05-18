На Ставрополье объем выданных ипотечных кредитов за год вырос в 1,8 раза

Банки Ставропольского края выдали ипотечных жилищных кредитов на 14 млрд руб. в первом квартале 2026 года, что в 1,8 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года, пишет РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу Южного ГУ Банка России.

Жители региона оформили 3,4 тыс. ипотечных кредитов за первые три месяца года, что на 66,2% больше по сравнению с первым кварталом 2025 года. Средняя сумма ипотечного займа в январе-марте 2026 года достигла 4,1 млн руб. и выросла на 10% год к году.

Рост выдачи ипотеки во многом обусловлен рекордными объемами в январе, когда пришлось более 40% всех выданных ИЖК за первый квартал. Спрос резко увеличился в преддверии ужесточения условий Семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года. В марте 2026 года средняя ставка по выданным ипотечным кредитам на Ставрополье составила 8,9%, что на 1,8 процентных пункта выше, чем годом ранее. Аналитики Центробанка связывают рост средних ставок с увеличением доли рыночной ипотеки вследствие снижения доступности программ с государственной поддержкой после вступления в силу обновленных параметров «семейной ипотеки».

Доля ипотечных сделок без государственной поддержки на Северном Кавказе в первом квартале 2026 года превысила 50%, что составляет почти 1,4 тыс. из общих 2,6 тыс. договоров. Если в 2025 году драйвером ипотечного рынка стала господдержка, преимущественно программа для семей с детьми, то в 2026 году рынок недвижимости СКФО меняется в сторону базовых программ на фоне новых условий «семейной ипотеки» и смягчения политики ЦБ.

По данным Объединенного кредитного бюро, банки Ставропольского края выдали в марте 2026 года 480 льготных ипотечных кредитов на 2,4 млрд руб., что на 46% больше по количеству и на 51% по объему, чем в феврале. За первый квартал жители края оформили 1,6 тыс. таких ипотек на 8,2 млрд руб., что составляет 45% всех жилищных кредитов в регионе. Средний чек льготной ипотеки вырос до 5 млн руб., а срок кредитования — до 338 месяцев или 28 лет.

Станислав Маслаков