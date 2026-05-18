На Ставрополье и в республиках СКФО ввели режим беспилотной опасности

На Ставрополье утром 18 мая вновь объявили беспилотную опасность, и почти одновременно такие же сообщения разместили главы Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. Соответствующие сообщения появились в официальных Telegram-каналах глав регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Глава Ставрополья Владимир Владимиров призвал жителей края следить за сообщениями экстренных служб и в случае необходимости звонить по номеру 112, а его республиканские коллеги Казбек Коков и Сергей Меняйло предупредили о такой же угрозе в своих регионах.

Ставропольский край в последние месяцы несколько раз оказывался в центре подобных сообщений. Весной региональные власти уже подтверждали налеты беспилотников и работу ПВО, при этом официальные сводки обычно сообщали об отсутствии пострадавших и заметных разрушений. Для местных администраций такие уведомления стали частью постоянного антикризисного режима: главы регионов публикуют сообщения почти синхронно, чтобы быстрее предупредить жителей и сократить число лишних перемещений.

Ранее, в ночь с 15 на 16 мая, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили налет вражеских БПЛА под Невинномысском. Об этом в своем канале в Telegram сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. «Пострадавших и разрушений на земле нет», – утверждал в своем сообщении глава региона. Владимир Владимиров поблагодарил военных за работу по защите неба.

Станислав Маслаков