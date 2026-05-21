Народ против Барди

Представители семейства Барди активно вмешивались в борьбу за власть во Флоренции, противостояние грандов (знати) с пополанами (торговцами и ремесленниками). В ноябре 1340 года Барди вместе с членами семьи Фрескобальди и другими союзниками предприняли неудачную попытку государственного переворота. На рубеже 1342 и 1343 годов Барди были участниками одного из трех заговоров против избранного пожизненным правителем города Готье VI де Бриена, титулярного герцога Афинского. В июле 1343 года герцог был свергнут, а в сентябре того же года народ выступил против грандов. Вот что писал о тех событиях Джованни Виллани: «Все дворцы и дома Барди от Санта Лючия до площади Старого моста были подчистую разграблены простым людом за два дня и лишились всего убранства и утвари; даже соседние дома невозможно было отстоять от народного неистовства. Разграбленные дома подожгли, и в пожаре сгорели двадцать два больших и богатых дома и дворца. Нанесенный пожаром и грабежом ущерб оценивался в шестьдесят тысяч золотых флоринов. Так народный гнев положил конец борьбе между народом и Барди, причиной чего были их великая гордыня и стремление к превосходству. Удивительно, однако, что, благодарение Богу, посреди такой бушующей толпы, сражений и приступов этого дня, о которых мы рассказывали, во Флоренции не погиб ни один именитый горожанин, да и вообще было мало убитых, хотя раненых множество. Враждебность к Барди породила столь неуемную жажду разрушения, что из их жилищ уносили даже черепицу с крыши и никчемные предметы, а не то что дорогие вещи. Не только мужчины, но и женщины и дети не могли остановиться и прекратить грабеж».