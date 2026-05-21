Сколько стоил флорин

Счетно-денежной единицей во Флоренции XIV века была лира — мера веса серебра. Когда появился золотой флорин, его стоимость изначально приравнивалась к лире в соотношении 1:1. Однако со временем курс флорина стал расти, достигнув соотношения 1 флорин = 1,45 лиры. Во внешнеторговых операциях с Англией суперкомпании использовали обменный курс 1 фунт стерлингов = 6 2/3 флорина.

Соотношение валюты XIV века и современных денег определить сложно из-за сильной разницы в устройстве экономики разных эпох, доступности тогда и сейчас различных товаров и услуг. Поэтому оценки весьма приблизительны.

В зависимости от способа пересчета (уровень инфляции, паритет покупательной способности, уровень зарплат) один фунт стерлингов в 1340 году примерно соответствовал современным £750–5500. Соответственно, флорин, о котором идет речь в статье, в зависимости от метода пересчета равен современным £113– £825. Таким образом, долги английского короля флорентийским банкирам в современных деньгах измерялись бы сотнями миллионов фунтов стерлингов, а возможно, превышали миллиард фунтов.