Биографическая справка

Эмин Агаларов родился 12 декабря 1979 года в Азербайджане, г. Баку. С 1994 по 2001 год жил в США. В 2001 году окончил Marymount Manhattan College (Нью-Йорк) с дипломом на тему «Бизнес-менеджмент в области финансов».

С 2001 по 2023 год работал в компании Crocus Group отца — Араза Агаларова, где занимался строительством и управлением торгово-развлекательными комплексами, концертными залами и многим другим. В этот период было реализовано более 1 млн кв. м коммерческой недвижимости на территории Московской области. Параллельно Эмин Агаларов развивал собственные проекты — рестораны, фитнес-клубы, медиахолдинг Zhara Media (телеканал «Жара TV», радиостанция «Жара FM», музыкальный лейбл Zhara Music и журнал ОК!), строил город-курорт Sea Breeze.

В 2023 году покинул Crocus Group и создал собственную компанию Agalarov Development, где Sea Breeze стал центральным проектом. Курортный комплекс находится на побережье Каспийского моря, в 20 минутах от столицы Азербайджана Баку. Сейчас там на площади 750 га реализовано и введено в эксплуатацию более 3,5 млн кв. м коммерческой и жилой недвижимости. Резидентами Sea Breeze уже стали 50 тыс. человек. Курорт рассчитан на 500 тыс. жителей, общая площадь проекта по планам достигнет 1750 га (вместе с насыпными островами). Партнерами и инвесторами проекта являются девелоперы и отельные операторы из России, Сербии, Израиля, Европы и Америки. На действующем курорте запущен международный музыкальный фестиваль Dream Fest, который уже принимал таких мировых звезд, как Nicole Scherzinger, Craig David, Ricky Martin, Tyga, Alessandro Safina и многих других.

Собственную музыкальную карьеру Эмин Агаларов начал в 2006 году. Среди работ артиста такие хиты, как «MMM», «Девочка моя», «Отпусти и лети», «Нежная», «Boomerang», дуэты с JONY («Камин»), Ани Лорак («Я не могу сказать», «Проститься»), Григорием Лепсом («Привет, Земля», «Розы»). Зимой 2024 года с продюсером Дэвидом Фостером (работал с Аретой Франклин, Родом Стюартом, Тиной Тернер, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Мадонной и другими мировыми суперзвездами) подготовил альбом «Now or Never» с каверами на известные песни Элвиса Пресли. К юбилею Муслима Магомаева Эмин записал альбом «Верни мне музыку». Весной 2026 года с Дэвидом Фостером выпустил альбом «Maybe Tomorrow», куда вошли дуэты с Richard Marx, Amanda Holden, Andrea Corr и Sheila E.

В декабре 2024 года Эмин Агаларов возглавил Азербайджано-российский деловой совет, который поддерживает сотрудничество предпринимателей и деловых кругов обеих стран.

Женат, воспитывает четверых детей.