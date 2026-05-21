Календарь предстоящих дивидендных выплат

|
|Акции
|Цена (руб.)
|Факт / Прогноз(дата объявления)
|Дата отсечки
|Дивиденд на акцию (руб.)
|Дивидендная доходность (%)
|Май 2026
|«Озон»
|4317,0
|Факт (10.04.2026)
|26.05.2026
|70,00
|1,6
|«Т-Технологии»
|315,0
|Факт (19.03.2026)
|25.05.2026
|4,50
|1,4
|Июнь 2026
|«Группа Астра»
|279,0
|Факт (15.04.2026)
|01.06.2026
|4,68
|1,7
|«Озон Фармацевтика»
|48,7
|Факт (15.04.2026)
|03.06.2026
|0,27
|0,6
|«Интер РАО»
|3,2
|Факт (30.03.2026)
|09.06.2026
|0,32
|10
|Группа «Аренадата»
|97,8
|Факт (27.04.2026)
|10.06.2026
|6,43
|6,6
|Novabev
|355,0
|Прогноз (27.04.2026)
|15.06.2026
|10,00
|2,8
|«Ренессанс Страхование»
|87,5
|Прогноз (13.05.2026)
|15.06.2026
|5,90
|6,7
|Циан
|638,0
|Факт (12.05.2026)
|22.06.2026
|53,00
|8,3
|ГК «Мать и дитя»
|1338,0
|Прогноз (15.05.2026)
|24.06.2026
|53,22
|4
|«ВИ.ру»
|73,3
|Прогноз (15.05.2026)
|25.06.2026
|4,06
|5,5
|«Займер»
|148,0
|Прогноз (15.05.2026)
|26.06.2026
|6,05
|4,1
|«Займер»
|148,0
|Факт (15.05.2026)
|26.06.2026
|11,10
|7,5
|«Делимобиль»
|77,6
|Прогноз (17.05.2026)
|28.06.2026
|0,00
|0
|Июль 2026
|«Озон Фармацевтика»
|48,7
|Прогноз (27.05.2026)
|02.07.2026
|0,27
|0,6
|«Фосагро»
|6868,0
|Прогноз (15.05.2026)
|05.07.2026
|251,33
|3,7
|«Т-Технологии»
|315,0
|Прогноз (22.05.2026)
|06.07.2026
|4,26
|1,3
|«Диасофт»
|1414,0
|Прогноз (26.05.2026)
|07.07.2026
|10,11
|0,7
|МТС
|221,0
|Прогноз (20.05.2026)
|07.07.2026
|35,00
|15,8
|«Газпром нефть»
|521,0
|Прогноз (20.05.2026)
|08.07.2026
|26,54
|5,1
|Совкомбанк
|12,4
|Прогноз (28.05.2026)
|08.07.2026
|0,57
|4,6
|X5
|2393,0
|Прогноз (15.05.2026)
|09.07.2026
|175,00
|7,3
|«Роснефть»
|417,0
|Прогноз (12.05.2026)
|11.07.2026
|2,26
|0,5
|«Софтлайн»
|66,6
|Прогноз (22.05.2026)
|11.07.2026
|0,00
|0
|«Башнефть» прив.
|1025,0
|Прогноз (26.05.2026)
|14.07.2026
|69,28
|6,8
|«Башнефть»
|1461,0
|Прогноз (26.05.2026)
|14.07.2026
|69,28
|4,7
|Московская биржа
|173,0
|Прогноз (13.05.2026)
|14.07.2026
|19,57
|11,3
|НМТП
|8,4
|Прогноз (26.05.2026)
|14.07.2026
|1,04
|12,3
|«Татнефть» прив.
|566,0
|Факт (28.04.2026)
|15.07.2026
|11,61
|2,1
|«Татнефть»
|598,0
|Факт (28.04.2026)
|15.07.2026
|11,61
|1,9
|ВТБ
|93,7
|Прогноз (13.05.2026)
|15.07.2026
|9,71
|10,4
|«Сургутнефтегаз» прив.
|42,0
|Прогноз (20.05.2026)
|17.07.2026
|0,90
|2,1
|«Сургутнефтегаз»
|20,2
|Прогноз (20.05.2026)
|17.07.2026
|0,90
|4,5
|«Аэрофлот»
|48,8
|Прогноз (29.05.2026)
|18.07.2026
|2,84
|5,8
|Сбербанк прив.
|326,0
|Факт (21.04.2026)
|20.07.2026
|37,64
|11,5
|Сбербанк
|326,0
|Факт (21.04.2026)
|20.07.2026
|37,64
|11,6
|«Транснефть» прив.
|1393,0
|Прогноз (13.06.2026)
|23.07.2026
|180,00
|12,9
|«Дом.РФ»
|2292,0
|Прогноз (15.05.2026)
|26.07.2026
|246,88
|10,8
|Источник:
|«Эйлер».