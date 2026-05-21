Календарь предстоящих дивидендных выплат

Акции Цена (руб.) Факт / Прогноз(дата объявления) Дата отсечки Дивиденд на акцию (руб.) Дивидендная доходность (%) Май 2026 «Озон» 4317,0 Факт (10.04.2026) 26.05.2026 70,00 1,6 «Т-Технологии» 315,0 Факт (19.03.2026) 25.05.2026 4,50 1,4 Июнь 2026 «Группа Астра» 279,0 Факт (15.04.2026) 01.06.2026 4,68 1,7 «Озон Фармацевтика» 48,7 Факт (15.04.2026) 03.06.2026 0,27 0,6 «Интер РАО» 3,2 Факт (30.03.2026) 09.06.2026 0,32 10 Группа «Аренадата» 97,8 Факт (27.04.2026) 10.06.2026 6,43 6,6 Novabev 355,0 Прогноз (27.04.2026) 15.06.2026 10,00 2,8 «Ренессанс Страхование» 87,5 Прогноз (13.05.2026) 15.06.2026 5,90 6,7 Циан 638,0 Факт (12.05.2026) 22.06.2026 53,00 8,3 ГК «Мать и дитя» 1338,0 Прогноз (15.05.2026) 24.06.2026 53,22 4 «ВИ.ру» 73,3 Прогноз (15.05.2026) 25.06.2026 4,06 5,5 «Займер» 148,0 Прогноз (15.05.2026) 26.06.2026 6,05 4,1 «Займер» 148,0 Факт (15.05.2026) 26.06.2026 11,10 7,5 «Делимобиль» 77,6 Прогноз (17.05.2026) 28.06.2026 0,00 0 Июль 2026 «Озон Фармацевтика» 48,7 Прогноз (27.05.2026) 02.07.2026 0,27 0,6 «Фосагро» 6868,0 Прогноз (15.05.2026) 05.07.2026 251,33 3,7 «Т-Технологии» 315,0 Прогноз (22.05.2026) 06.07.2026 4,26 1,3 «Диасофт» 1414,0 Прогноз (26.05.2026) 07.07.2026 10,11 0,7 МТС 221,0 Прогноз (20.05.2026) 07.07.2026 35,00 15,8 «Газпром нефть» 521,0 Прогноз (20.05.2026) 08.07.2026 26,54 5,1 Совкомбанк 12,4 Прогноз (28.05.2026) 08.07.2026 0,57 4,6 X5 2393,0 Прогноз (15.05.2026) 09.07.2026 175,00 7,3 «Роснефть» 417,0 Прогноз (12.05.2026) 11.07.2026 2,26 0,5 «Софтлайн» 66,6 Прогноз (22.05.2026) 11.07.2026 0,00 0 «Башнефть» прив. 1025,0 Прогноз (26.05.2026) 14.07.2026 69,28 6,8 «Башнефть» 1461,0 Прогноз (26.05.2026) 14.07.2026 69,28 4,7 Московская биржа 173,0 Прогноз (13.05.2026) 14.07.2026 19,57 11,3 НМТП 8,4 Прогноз (26.05.2026) 14.07.2026 1,04 12,3 «Татнефть» прив. 566,0 Факт (28.04.2026) 15.07.2026 11,61 2,1 «Татнефть» 598,0 Факт (28.04.2026) 15.07.2026 11,61 1,9 ВТБ 93,7 Прогноз (13.05.2026) 15.07.2026 9,71 10,4 «Сургутнефтегаз» прив. 42,0 Прогноз (20.05.2026) 17.07.2026 0,90 2,1 «Сургутнефтегаз» 20,2 Прогноз (20.05.2026) 17.07.2026 0,90 4,5 «Аэрофлот» 48,8 Прогноз (29.05.2026) 18.07.2026 2,84 5,8 Сбербанк прив. 326,0 Факт (21.04.2026) 20.07.2026 37,64 11,5 Сбербанк 326,0 Факт (21.04.2026) 20.07.2026 37,64 11,6 «Транснефть» прив. 1393,0 Прогноз (13.06.2026) 23.07.2026 180,00 12,9 «Дом.РФ» 2292,0 Прогноз (15.05.2026) 26.07.2026 246,88 10,8 Источник: «Эйлер».