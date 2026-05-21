Ричард Талер родился 12 сентября 1945 года в городе Ист-Ориндж, штат Нью-Джерси. Его отец, Алан Морис Талер, работал актуарием (специалистом по оценке рисков в страховом бизнесе) в компании Prudential Financial. Мать, Розлин Талер (урожденная Мельникофф), была учительницей. Оба родителя появились на свет в семьях еврейских эмигрантов из Российской империи.

В 1967 году Ричард Талер окончил Кейсовский университет Западного резервного района, получив степень бакалавра экономики. Кроме него нобелевскими лауреатами стали семь выпускников этого учебного заведения. По словам Талера, он уже тогда интересовался психологией, но считал, что экономисту проще найти работу, чем психологу. В 1970 году он окончил магистратуру, а в 1974 году — докторантуру Рочестерского университета. Тема его докторской диссертации — «Ценность спасения жизни: рыночная оценка».

Талер преподавал в Рочестерском университете. В 1975 году друзья рассказали ему о статьях психологов Даниэля Канемана (будущего лауреата Нобелевской премии по экономике) и Амоса Тверски. Статьи произвели на Талера огромное впечатление. В 1977–1978 годах в течение года он занимался с Канеманом и Тверски совместными исследованиями. Вместе они заложили основы нового направления в экономике — поведенческой экономики.

С 1978 по 1995 год Талер преподавал в Высшей школе менеджмента имени Сэмюэля Кертиса Джонсона Корнелльского университета. В 1989 году в этом учебном заведении был создан Центр поведенческой экономики и исследований принятия решений, Талер был его директором-основателем.

С 1987 по 1990 год Ричард Талер вел регулярную колонку в научном журнале Journal of Economic Perspectives. В 1992 году все колонки были изданы отдельной книгой.

С 1995 года по настоящее время Ричард Талер — заслуженный профессор поведенческих наук и экономики в Школе бизнеса имени Бута Чикагского университета.

В 2017 году ему была присуждена премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Талер пообещал потратить полученные деньги «как можно более иррационально».