Трудности внедрения

Массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября текущего года представляется труднореализуемым по нескольким причинам. Во-первых, так и не началась информационно-разъяснительная кампания для граждан и юрлиц. Откладывать такие кампании на летний период — обрекать их на заведомый провал. Во-вторых, есть серьезные сомнения в готовности торгово-сервисных предприятий (ТСП). Если банки более или менее готовы благодаря участию в пилоте, то предприятия находятся в большинстве на самой начальной стадии, и это объяснимо — заставить их мегарегулятору сложно, поскольку они не являются его поднадзорными. И третье по порядку упоминания, но главное по сути: концепт проекта расплылся и так до сих пор и не пересобран. Если раньше главным стержнем проекта выступала прослеживаемость, то теперь эта цель снята со знамени проекта с учетом ее практической нереализуемости и сильного общественного отторжения. Остаются в сухом остатке смарт-контракты и офлайн-режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров

Фото: Из личного архива Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров

Фото: Из личного архива

При этом к реализации офлайн-режима пока не приступали. Вместо этого запущена ускоренная легализация криптовалют, которые в формате российских стейблкойнов вполне могут выступить альтернативой цифровому рублю в смарт-контрактах и офлайн-режиме. И еще одна вишенка на торте — Китай, пионер CBDC – цифровой валюты центробанков, в марте текущего года внес существенные изменения в проект цифрового юаня. Данные об этом изменении достаточно скудные, но речь идет о существенном расширении роли кредитных организаций в проекте. С учетом изложенного есть значимые основания ожидать трансформации проекта цифрового рубля как по содержанию, так и по срокам реализации.

Роман Прохоров, глава правления ассоциации «Финансовые инновации»