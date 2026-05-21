Способы запуска ЦР

Массовое внедрение состоит из трех компонентов — технологической возможности, наличия значительной денежной массы в цифровом рубле и спроса. Сложно судить о реальной готовности, но, скорее всего, интеграция оплаты цифровым рублем в единый QR даст возможность достаточно массово цифровые рубли принимать. Можно по примеру Казахстана привязать к счетам в ЦР карты. Со стороны покупателя все сложнее. Мы пока не видим опции цифрового рубля в массовых приложениях банков. И не видим внятного стимула, чтобы клиенты массово пошли из привычных моделей в новую.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов

Разумеется, возможны «силовые» подходы — перевод зарплат и пенсий в ЦР, как это делалось при запуске карты «Мир». Однако этот опыт напрямую не переносится. Во-первых, с «Миром» использовалась привычная для клиента модель карточного платежа, менялось только лого. Во-вторых, с «Миром» была понятная цель платежной независимости, сейчас она уже давно достигнута. Вещи типа смарт-контрактов и офлайн-платежей в принципе интересны, но вряд ли вдохновляют массового пользователя, которому достаточно платить картой. Поэтому на фоне непростой ситуации в финансовом секторе в целом, технологической конкуренции множества методов оплаты и усталости населения от постоянных платежных новшеств сбалансированное массовое внедрение ЦР является весьма сложной задачей.

