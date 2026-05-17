Главные новости за 12-17 мая. Ростов-на-Дону и область

В течение суток 16 и 17 мая Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. БПЛА были уничтожены в Таганроге, Азове, а также в Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском районах. По данным главы региона Юрия Слюсаря, обломки беспилотника повредили крышу одного из строений детского лагеря «Спутник» в селе Натальевка.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту осквернения воинских захоронений в поселке Целина Ростовской области.

Бывшего замглавы Азова Дмитрия Шевченко включили в санкционный список Великобритании. Сейчас он занимает должность директора российского Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

Ростовская компания-разработчик ООО «Скайвей» получила статус резидента «Сколково».

Юлия Брюховецкая назначена руководителем Госжилинспекции Ростовской области. Ранее она находилась в должности замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону.

В суде в Ростове-на-Дону завершились прения по делу начальника планово-экономического отдела ростовского подшипникового завода ООО «10-ГПЗ» Феликса Захарцова, обвиняемого в мошенничестве. Прокурор попросил назначить подсудимому четыре года десять месяцев колонии общего режима.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил московский ЦСКА в первом матче финальной серии Суперлиги со счетом 29:26.

Грузоперевозки в Азово-Донском бассейне сократились до 5 млн т, что стало самым низким значением за последние 25 лет.

На Дону последние звонки для учащихся 9 и 11 классов пройдут 26 мая в закрытых помещениях из соображений безопасности.

В Ростовской области разработан большой туристический маршрут «По дороге на юг». Его протяженность составляет 590 км.