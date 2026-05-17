Главные новости за 11-17 мая. Кавказ

В Пятигорске 16 мая в результате взырыва и пожара на газозаправочной АЗС пострадали шесть человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Директор сети заправок задержан, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

Депутаты Народного Собрания Дагестана утвердили кандидатуру Магомеда Рамазанова на должность председателя правительства республики.

В течение недели школы и другие учебные заведения Ставропольского края находились на дистанционном обучении. Причиной стала непогода в регионе.

Выручка частного медицинского сектора Ставрополья по итогам 2025 года достигла 24,3 млрд руб., увеличившись за год на 31,4%, или почти на 6 млрд руб.

Сергей Барабанов назначен председателем Ставропольского краевого суда на шестилетний срок.

Суд продлил арест бывшему главе министерства строительства Северной Осетии Константину Моргоеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий.

Четыре руководителя группы компаний «Монокристалл» стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве на сумму 31,5 млн руб. Позже стало известно, что компания-производитель искусственных сапфиров уведомила кредиторов о намерении обратиться в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о собственном банкротстве.

Корпоративный кредитный портфель кредитных организаций СКФО на 1 апреля 2026 года составил 856,2 млрд руб. Это на 38,7% больше, чем годом ранее.

На Ставрополье возбуждено уголовное дело после гибели 54-летнего парашютиста в станице Новомарьевской. Предварительно, причиной гибели стало то, что спортсмен ввел основной парашют на слишком низкой высоте.

Горный курорт «Архыз» планирует запустить еще 30 км горнолыжных трасс к 2020 году.