Ливни и грозы могут быть в некоторых районах Астраханской области 18 мая

Переменная облачность и местами кратковременные дожди ожидаются в Астраханской области 18 мая. Об этом предупреждают синоптики регионального ЦГМС.

Фото: Нина Шевченко

В южных районах области днем возможны ливни и грозы. Ветер восточный: ночью 5–10 м/с, днем 8–13 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14…+19°C, днем +23…+28°C. В Астрахани погода будет без существенных осадков. Утром и днем обещают кратковременный дождь. Ночью за окном ожидается +17…+19°C, днем +26…+28°C.

Пятый и четвертый классы присвоили пожароопасности в Астрахани и южных районах области. На остальной территории региона второй и третий классы опасности.

