«Зенит» празднует 11-й чемпионский титул в чемпионате России

Все внимание в 30-м туре чемпионата России по футболу было приковано к игре в Ростове-на-Дону, где местная команда принимала «Зенит». Петербуржцы становились чемпионами, если обыгрывали своего соперника: тогда они опережали «Краснодар» на два очка при условии, если «быки», действующие чемпионы страны, побеждали на своем поле «Оренбург». «Зениту» было достаточно ничьей, если «Краснодар» одерживал победу: тогда команды сравнивались по очкам, и сине-бело-голубые получали над южанами преимущество за счет победы по личным встречам (2:0 в Краснодаре в пользу петербуржцев и 1:1 на «Газпром Арене»).

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», выставил боевой состав на матч с «Ростовом». Впрочем, тренерский штаб петербуржцев пришел к нему к концу чемпионата, состав выглядел стабильным и приносил очки. Вообще, клуб из Северной столицы ровно прошел всю дистанцию РПЛ, проиграв только два матча: «Ахмату» 0:1 и «Оренбургу» 1:2, что стало для всех полной неожиданностью. Во встречах с непосредственными конкурентами «Зенит» выглядел куда лучше — не уступал им. «Краснодар», например, к 30-му туру чемпионата потерпел четыре поражения: от «Локомотива» 1:2, от «Зенита» — 0:2, от «Рубина» 1:2 и от московского «Динамо» 1:2. Последняя неудача отодвинула «быков» от первого места, хотя большую часть сезона они лидировали: «Зенит» играл временами ни шатко ни валко и тоже допускал осечки в виде ничьих.

Теперь же, в Ростове-на-Дону, все зависело исключительно от «Зенита»: побеждай и добывай очередной, седьмой по счету за последние восемь лет титул. Команда из Петербурга долго ждать себя не заставила: уже на 13-й минуте судьи разглядели пенальти в ворота «Ростова», игрок хозяев Алексей Миронов ударил в лицо рукой полузащитнику «Зенита» Педро. Конечно, Александр Соболев, который чаще всех забивает за сине-бело-голубых этой весной, вызвался исполнять удар. И развел вратаря Рустама Ятимова и мяч по разным углам. Так «Зенит» повел со счетом 1:0.

Нельзя сказать, что хозяева в первом тайме только оборонялись. По возможности они угрожали воротам сине-бело-голубых. Так, незадолго перед свистком на перерыв защитник «Ростова» Илья Вахания (к слову, воспитанник петербургского футбола, переходящий в «Краснодар») сделал навес на дальний угол штрафной, и там головой в прыжке мяч в ворота «Зенита» отправил защитник Андрей Лангович. Однако на месте оказался вратарь петербуржцев Дениса Адамов. Так что первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Тем временем «Зенит» не оставлял в покое не только «Ростов», но и «Краснодар», которому победа над «Оренбургом» оставляла шансы на золото — правда, «Зенит» должен быть проиграть в параллельном матче. В первом тайме «быки» открыли счет, а во втором форвард Джон Кордоба, «злой гений» почти всех оборон команд РПЛ, оформил второй гол, выведя свою команду вперед 2:0. Сине-бело-голубым надо было для надежности забить еще один гол и держать глухую оборону в игре с «Ростовом», чтобы не дать шансов «Краснодару вырвать титул. Петербуржцы занялись решением второй задачи, тем более что им при счете 1:0 в свою пользу надо было пропускать два, чтобы снова проиграть чемпионство. Хотя «Краснодар» забил «Оренбургу» третий.

В итоге дончане сине-бело-голубых больше не потревожили и гости сохранили на табло счет 1:0 в свою пользу, что означало: «Зенит» снова чемпион. Команда Сергей Семака набрала 68 очков, «Краснодар» — 66, третье место занял «Локомотив», хоть и проиграл ЦСКА 1:2: он набрал 53 очка. Из РПЛ вылетели «Сочи» и «Пари НН». Наверх вошли московская «Родина» и воронежский «Факел». В стыковых матчах за право остаться в высшей лиге сыграют «Акрон» и «Ротор» из Волгограда, махачкалинское «Динамо» и «Урал».

У «Зенита» теперь 11 чемпионских титулов в России, это рекорд, у «Спартака» — 10. Тренер Сергей Семак завоевал семь чемпионств, тренер московского «Спартака» Олег Романцев — восемь. Этот «Зенит» выступал, может, не так ярко, но ровно и стабильно. Потерпел меньше всех поражений — два. Пропустил меньше всех голов — 19. Хотелось большего в атаке. Тут были проблемы — и связанные с игрой, которую ставил тренер Семак (ей не хватало идей и содержания), и с приобретениями, которые сделал клуб в этом сезоне: не оправдали надежд ни бразилец Жерсон, ни колумбиец Джон Дуран. Но это уже издержки успеха, которые бывают у любой команды-победительницы.

Кирилл Легков