Жара и сильный ветер будут в Саратовской области 18 мая

Усиление ветра и высокая пожароопасность ожидаются днем 18 мая в Саратовской области. Об этом предупреждает МЧС в приложении.

По данным синоптиков, днем порывы восточного и северо-восточного ветра местами будут достигать 15–18 м/с. До 19 мая включительно в отдельных районах области сохранится четвертый класс пожарной опасности.

Понедельник обещают без осадков. Ожидается малооблачная погода. Ночью температура воздуха составит +13…+18°С, днем потеплеет до +28…+33°C.

