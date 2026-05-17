Жара и сильный ветер будут в Саратовской области 18 мая
Усиление ветра и высокая пожароопасность ожидаются днем 18 мая в Саратовской области. Об этом предупреждает МЧС в приложении.
Фото: Нина Шевченко
По данным синоптиков, днем порывы восточного и северо-восточного ветра местами будут достигать 15–18 м/с. До 19 мая включительно в отдельных районах области сохранится четвертый класс пожарной опасности.
Понедельник обещают без осадков. Ожидается малооблачная погода. Ночью температура воздуха составит +13…+18°С, днем потеплеет до +28…+33°C.