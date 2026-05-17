«Зенит» - чемпион России по футболу после годичного перерыва
Сегодня, 17 мая, петербургский «Зенит» одержал победу со счетом 0:1 в матче заключительного тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Встреча на «Ростов Арене» началась в 18:00 по московскому времени. Матч собрал около 28 тыс. зрителей, сине-бело-голубых поддерживало около тысячи болельщиков.
С пенальти единственный гол забил Александр Соболев.
В текущем сезоне «Зенит» провел 30 матчей Российской футбольной премьер-лиги и одержал 20 побед.