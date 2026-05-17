«Пермское речное пароходство» проведет допэмиссию акций на 38,8 млн рублей
Краевые власти подготовили проект постановления о внесении госимущества в качестве вклада в уставный капитал АО «Пермское речное пароходство» (ПРП). На баланс общества предполагается внести высокоскоростное судно «Колва» 2025 года постройки, стоимостью 38,8 млн руб.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Этим имуществом край намерен оплатить размещаемые дополнительные акций ПРП. Акции поступят в собственность Пермского края.
Напомним, ПРП курирует в Прикамье перевозки пассажиров водным транспортом. Помимо работы маршрутов предприятие займется обслуживанием и содержанием в Прикамье причальной инфраструктуры. В собственность ПРП передается и краевой флот: катер «Колва», а также два «Метеора» и «Восход», находящиеся сейчас на восстановлении. Уставный капитал общества при регистрации в 2025 году составил 15,6 млн руб.