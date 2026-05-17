«Пермское речное пароходство» проведет допэмиссию акций на 38,8 млн рублей

Краевые власти подготовили проект постановления о внесении госимущества в качестве вклада в уставный капитал АО «Пермское речное пароходство» (ПРП). На баланс общества предполагается внести высокоскоростное судно «Колва» 2025 года постройки, стоимостью 38,8 млн руб.

Этим имуществом край намерен оплатить размещаемые дополнительные акций ПРП. Акции поступят в собственность Пермского края.

Напомним, ПРП курирует в Прикамье перевозки пассажиров водным транспортом. Помимо работы маршрутов предприятие займется обслуживанием и содержанием в Прикамье причальной инфраструктуры. В собственность ПРП передается и краевой флот: катер «Колва», а также два «Метеора» и «Восход», находящиеся сейчас на восстановлении. Уставный капитал общества при регистрации в 2025 году составил 15,6 млн руб.