Главные новости за 11–17 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Ленинский районный суд Краснодара признал бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анну Минькову виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или имущества в особо крупном размере), назначив ей наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

В отношении бывшего президента нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигурантка является бывшей супругой экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

Кузьминский районный суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям АО «Газпром газораспределение Краснодар» по делу о получении взяток в особо крупном размере и участии в преступном сообществе. Фигурантам назначены наказания от восьми до 22 лет лишения свободы.

Евросоюз внес в санкционный список по России 16 физических и семь юридических лиц. Под санкции попали в том числе всероссийский детский центр «Орленок», расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края, а также детские центры «Алые паруса» и «Смена».

В Гулькевичском районе девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие и ранил двух учеников. Состояние детей оценили как удовлетворительное. СКР возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство»

Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения Краснодарского края назначен заместитель министра Владимир Крушельницкий. Ранее должность руководителя краевого министерства занимал Евгений Филиппов. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и арестован до 17 мая.

Бывший первый вице-губернатор Краснодарского края Джамбулат Хатуов рассматривается в качестве основного кандидата на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотников. Убрано уже почти 30 тыс. куб. м загрязненного грунта

Акции Кубанского торгового банка выставлены на торги за 149 млн руб. Это арестованный пакет ценных бумаг. Речь идет об обыкновенных бездокументарных именных акциях Акционерного общества коммерческий банк «Кубанский торговый банк» в количестве 298,8 тыс. штук. Номинал каждой акции составляет 500 руб.

Краснодарская аптечная сеть «Апрель» сохранила первое место в рейтинге крупнейших аптечных сетей России по версии Forbes, повторив результат прошлого года.

Краснодарский край занимает третье место в России по объему просроченной банковской розничной задолженности, опережая по этому показателю даже Тюменскую область и Санкт-Петербург, уступая лишь Москве и Подмосковью. Жители Кубани накопили долги перед банками на сумму 693,7 млрд руб., из которых 75,2 млрд руб.— неплатежи свыше трех месяцев (10,84%).