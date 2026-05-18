Как задерживали и освобождали Александра Бутягина

В 2024 году СБУ заочно предъявила археологу Александру Бутягину обвинение в незаконных раскопках в Крыму; нанесенный ущерб оценили более чем в 200 млн гривен (376 млн руб.). В декабре 2025 года ученый отправился в европейский лекционный тур и был задержан в Варшаве польскими спецслужбами. В марте 2026-го Польша удовлетворила требование Киева о выдаче археолога. В апреле на белорусско-польском пограничном переходе в рамках обмена по схеме «пять на пять» господин Бутягин был передан белорусской стороне и возвращен в Россию, избежав экстрадиции на Украину.