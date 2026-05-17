Следователи задержали директора пятигорской сети АЗС после взрыва

В Пятигорске в рамках расследования дела об оказании услуг не отречающих требованиям безопасности, возбужденном после взрыва на газозаправочной станции, задержан директор сети станций. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В офисах организации проводятся выемки, допросы свидетелей, изымается разрешительная документация, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая и пожаротехническая судебные экспертизы»,— уточняется в сообщении.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в результате взрыва газа и последующего пожара на АЗС в Пятигорске, которое произошло 16 мая, пострадали шесть челоувек. Трое из них госпитализированы.

По данным следствия, причиной инцидента стала разгерметизация рукава газовоза и использования на автозаправочной станции газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности.

Наталья Шинкарева