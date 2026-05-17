Бывшая пермская балерина отметила 70-летий юбилей

15 мая отметила 70-летие балерина Надежда Павлова. Она родилась в 1956 году в Чебоксарах. В 1966 году поступила в Пермское хореографическое училище, училась под руководством знаменитой Людмилы Сахаровой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Павлова и Марат Даукаев в балете «Ромео и Джульетта»

Фото: Юрий Силин, из фондов музея Пермского театра оперы и балета Надежда Павлова и Марат Даукаев в балете «Ромео и Джульетта»

Фото: Юрий Силин, из фондов музея Пермского театра оперы и балета

В первый театральный сезон после выпуска из училища, в 1974-1975 годах работала в Пермском академическом театре оперы и балета, а затем уехала в Москву, где до конца карьеры в 2000 году была балериной Большого театра. Сегодня Народная артистка СССР Надежда Павлова является профессором ГИТИСа и балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра.